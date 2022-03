Le printemps des archers Le Châtelet, 16 avril 2022, Le Châtelet.

Le printemps des archers Le Châtelet

2022-04-16 – 2022-04-18

Le Châtelet Cher Le Châtelet

Le Printemps des Archers.

Samedi à partir de 14h, à17h défilé champêtre suivi d’un vente aux enchères des vêtements et accessoires réalisée e, teinture végétale.

Dimanche de 10h à 19h, à 17h course costumée de bérouettes en doublette. remise des prix. Concert de bienvenue.

Lundi de 10h à 19h, 11h route de la barbotine,16h route de la barbotine.

Renseignements et inscriptions 06.95.72.95.16.

Artisans, producteurs, artistes et musiciens, une déambulation insolite, artistique et culturelle.

©merlusine

Le Châtelet

dernière mise à jour : 2022-03-23 par