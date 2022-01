Le Printemps des Amis – Gaëlle Le Guillou Maison de quartier de la Bottière, 20 avril 2022, Nantes.

2022-04-20 Exposition du 25 mars au 30 avril 2022 – au Pavillon de la Maison de Quartier :mercredi au samedi de 15h à 18hVernissage le 25 mars 2022 de 16h à 20h

Horaire : 15:00 18:00

Guidée par une passion pour toutes les formes de créations, un éclectisme certain et un besoin constant d’expérimentation, Gaëlle Le Guillou travaille la terre de façon figurative ou abstraite, sans préférence ou hiérarchie, dans le but essentiel d’y traduire son imaginaire.Si la fantaisie, la joie et l’humour sont omniprésents, s’y mêlent étroitement les notions de perte et de disparition.Pour cette exposition, Gaëlle Le Guillou rejoue avec une proposition artistique tout en couleur et au pinceau sur de grands formats de papier. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels » Gaëlle Le Guillou a été lauréate du Prix des Arts Visuels 2014.

Maison de quartier de la Bottière adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://fr.calameo.com/read/004590458360b59951d88?page=1