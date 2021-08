Le Printemps de septembre 2021 Chapelle de l’ancien couvent des Cordeliers, 17 septembre 2021, Toulouse.

### Festival d’art contemporain Le Printemps de septembre revient du 17 septembre au 17 octobre 2021 ! Le festival se déploiera dans 28 lieux de Toulouse et de ses environs, et présentera des expositions, des projections et des performances. Sur les cendres de l’hacienda, troisième édition imaginée par Christian Bernard, en complicité avec de nombreux commissaires invités, réunira une cinquantaine artistes proposant leurs regards sur l’époque et ses modes d’expression. L’édition 2021 sera aussi celle du 30ème anniversaire du festival créé par Marie-Thérèse Perrin. L’occasion de fêter trois décennies de créations, de collaborations et de découvertes à travers une proposition dans l’espace public. Cette année, le festival s’installe pour la première fois dans plusieurs espaces : La Grave, la Prairie des Filtres, le MATOU, la Chapelle des Cordeliers, le Centre Culturel Henri-Desbals et Trentotto. ### Un aperçu du programme **Spectacle :** * [Showgirl](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41681/Showgirl) : vendredi 17 et samedi 18 septembre à 20h30 – Théâtre Garonne **Concert :** * [Éparpiller](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41682/Éparpiller) : samedi 18 à 17h et dimanche 19 septembre à 15h – La Grave **Expositions :** * [Serge Boulaz](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40354/Attention%2C%20n’oubliez%20personne%20!%20) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – Galerie Le Château d’Eau * [Silvia Bächli](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41624/Silvia%20Bächli%20) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – Fondation Espace Écureuil. * [Kiki Kogelnik](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40366/Kiki%20Kogelnik%20) : du vendredi 17 septembre au samedi 4 décembre – BBB * [Elisa Larvego](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41679/Elisa%20Larvego%20) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – MATOU * [Jean-Luc Verna](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41680/Jean-Luc%20Verna%20) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – Gare de Toulouse Matabiau * [Tim Etchells et Hugo Glendinning](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41182/Empty%20Stages) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – Théâtre Garonne * [Walid Raad](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/38793/%20Sweet%20Talk%20%3A%20commissions%20(Beyrouth)) : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre – Théâtre Garonne ![]() ### Plus d’infos [Site du Printemps de Septembre](http://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival) ![]() ### Infos pratiques Du 17 septembre au 17 octobre

Chapelle de l’ancien couvent des Cordeliers 13 Rue des Lois, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



