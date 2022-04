Le Printemps de Monthelie Monthelie Monthelie Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Monthelie

Le Printemps de Monthelie Monthelie, 16 avril 2022, Monthelie. Le Printemps de Monthelie place de la mairie Mairie de Monthelie Monthelie

2022-04-16 – 2022-04-17 place de la mairie Mairie de Monthelie

Monthelie Côte-d’Or Monthelie EUR Venez à la découverte des Vignerons de Monthélie, dans une ambiance conviviale où se mêleront dégustation de vins de terroir et découverte du patrimoine david.dubuet@orange.fr +33 6 64 46 10 17 http://monthelie.org/ Venez à la découverte des Vignerons de Monthélie, dans une ambiance conviviale où se mêleront dégustation de vins de terroir et découverte du patrimoine place de la mairie Mairie de Monthelie Monthelie

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Monthelie Autres Lieu Monthelie Adresse place de la mairie Mairie de Monthelie Ville Monthelie lieuville place de la mairie Mairie de Monthelie Monthelie Departement Côte-d'Or

Monthelie Monthelie Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monthelie/

Le Printemps de Monthelie Monthelie 2022-04-16 was last modified: by Le Printemps de Monthelie Monthelie Monthelie 16 avril 2022 Côte-d'Or Monthelie

Monthelie Côte-d'Or