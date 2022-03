Le printemps de Minna Saint-Cannat, 26 mars 2022, Saint-Cannat.

Le printemps de Minna Roque Pessade CD 17 Saint-Cannat

2022-03-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-26 18:30:00 18:30:00 Roque Pessade CD 17

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à l’exploitation familiale pour une balade dans les vignes en compagnie du vigneron qui vous expliquera son travail tout au long de l’année, s’ensuivra une dégustation de MINNA* : MINNA 2015 et 2014 rouge et MINNA 2019 blanc !



Evénement gratuit sur réservation, limité à une 15aine de personnes par créneau (comptez environ 30 minutes pour la balade et autant pour la dégustation).

Rendez-vous au domaine Villa Minna le samedi 26 mars pour le Printemps de Minna ! Balade dans les vignes et dégustation !

contact@villaminna.fr +33 6 67 55 36 86 http://www.villaminnavineyard.fr/

Rendez-vous à l’exploitation familiale pour une balade dans les vignes en compagnie du vigneron qui vous expliquera son travail tout au long de l’année, s’ensuivra une dégustation de MINNA* : MINNA 2015 et 2014 rouge et MINNA 2019 blanc !



Evénement gratuit sur réservation, limité à une 15aine de personnes par créneau (comptez environ 30 minutes pour la balade et autant pour la dégustation).

Roque Pessade CD 17 Saint-Cannat

dernière mise à jour : 2022-03-14 par