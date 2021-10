Le Printemps de l’Hiver, bien vieillir en ville Maison de l’Architecture Ile-de-France, 15 octobre 2021, Paris.

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Maison de l’Architecture Ile-de-France

Le Printemps de l’Hiver est une initiative mise en place en juillet 2019 par le Comité de rayonnement et de prospective de la Maison de l’architecture Ile-de-France. Cette étude menée par quatre architectes et urbanistes, et soutenue par la Direction des Activités Sociales d’AG2R LA MONDIALE et les Établissements publics d’aménagement EpaMarne-EpaFrance, se penche sur la question du bien vieillir en ville. À travers la parole d’habitants retraités, puis via le regard d’experts et d’élus et grâce à un état des lieux des solutions existantes, l’exposition se penche sur le bien vieillir en ville. Le groupe de travail du Comité de rayonnement et de prospective de la Maison de l’Architecture Ile-de-France « Le Printemps de l’hiver » est composé de : – Aurélie Barbey, architecte, Atelier Barbey – Meriem Chabani, architecte et urbaniste, New South – Alexandre Sfintesco, architecte et urbaniste, Safe Architecture Urbanisme – Guillaume Sicard, architecte, RAW architecture **Des visites guidées de l’exposotion :** – vendredi 15 octobre 2021 de 14h à 18h par Aurélie Barbey, architecte – samedi 16 octobre 2021 de14h à 18h par Meriem Chabani, architecte et urbaniste – dimanche 17 octobre de 10h à 14h par Alexandre Sfintesco,architecte et urbaniste – dimanche 17 octobre de 14h à 18h par Guillaume Sicard, architecte Pass sanitaire exigé Maison de l’architecture Ile-de-France – Chapelle du couvent des Récollets 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Maison de l’Architecture Ile-de-France 148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris Paris Paris



