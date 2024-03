Le printemps de l’esprit critique – 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 30 mars 2024.

Le printemps de l’esprit critique – 2024 Comme dit l’adage : la confiance, ça se mérite ! Pour vous aider à bien la doser, en connaissance de cause, nous vous avons concocté une série d’exposés. Objectif : musclez votre esprit critique. 30 et 31 mars Cité des sciences et de l’Industrie Payant sur réservation obligatoire

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:30:00+02:00

Le temps d’un week-end, nous décryptons pour vous les fonctionnements de l’intelligence artificielle, des ordinateurs, l’effet des cristaux sur la santé, ou encore la façon dont l’efficacité et les effets des médicaments sont déterminés. Alors, peut-on leur faire confiance ? Jusqu’à quel point ?

Rendez-vous les samedi 30 et dimanche 31 mars 2024 aux Étincelles !

