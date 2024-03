Le printemps de l’esprit critique – 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le printemps de l’esprit critique – 2024 À l’heure où les informations – vraies et fausses – nous inondent, et où l’intelligence artificielle s’en mêle et nous emmêle, notre meilleur atout : l’esprit critique ! 21 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit ou payant selon les offres

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Pendant deux semaines, la Cité des sciences et de l’industrie propose au grand public, aux scolaires et aux professionnels un programme dédié pour exercer leur esprit critique et mieux s’armer face à la masse d’informations.

Ateliers, exposés, rencontres, conférences, projections-débats, formations et même escape game sont au programme.

Cette année, pour la première fois, le Printemps de l’esprit critique s’étend à l’échelle nationale, en s’ouvrant à de nombreux acteurs de la culture scientifique et de l’éducation aux médias. Plus de 40 participants répartis sur le territoire proposent une programmation riche.

Cette 3e édition mettra particulièrement en lumière l’intelligence artificielle.

