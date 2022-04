Le Printemps de l’Environnement Lisieux, 21 mai 2022, Lisieux.

Le Printemps de l’Environnement Lisieux

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Lisieux Calvados Lisieux

La saison printanière est bien installée à Lisieux, et avec elle s’annonce le retour du Printemps de l’Environnement !

Les 21 & 22 mai, notre belle planète et son écosystème seront à l’honneur à travers de nombreuses conférences, ateliers, démonstrations, expositions et animations. Venez à la rencontre d’une cinquantaine d’exposants (associations, artistes, et producteurs locaux) mobilisés autour de ce thème !

– De 10h à 18h au Jardin de l’Évêché.

https://www.ville-lisieux.fr/

Lisieux

