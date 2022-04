Le Printemps de l’Environnement Jardin Public, 21 mai 2022, Lisieux.

Le Printemps de l’Environnement

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Jardin Public

Le printemps de l’environnement revient pour une 2ème édition ! Les 21 et 22 mai, une cinquantaine d’exposants (artistes, associations et producteurs locaux) prendront place au Jardin de l’Evêché pour proposer des activités, animations, expositions, démonstrations et conférences autour du thème de la planète et son écosystème. AU PROGRAMME ———— ### SAMEDI 21 MAI : Retrouvez tous les stands et exposants au Jardin Public. D’autres animations à ne pas manquer : * Dès 10h : DÉAMBULATION MUSICALE – La Normand’hier * 11h-18h : DÉAMBULATION MUSICALE – Les dromaludaires * 11h : CONFÉRENCE – Du déchet au légume, par Lauriane Delvaux * 14h : DÉFILÉ DE MODE – Par l’association A.B.I * 14h30 et 16h : SPECTACLE – « P’tite Planète » par Créa Spectacles * 15h : CONFÉRENCE – « Compost et lombricompost : comment ça marche ? Ce qu’il faut savoir pour bien faire son compost », par Damien Toutlemonde * 16h CONFÉRENCE – « Le corps et le zéro déchets », par Marie-Laure Blotière * 17h : CONFÉRENCE – « L’éco-citoyenneté », par l’association Il est encore temps. ### DIMANCHE 22 MAI : Retrouvez tous les stands et exposants au Jardin Public. D’autres animations à ne pas manquer : * Dès 10h : DÉAMBULATION MUSICALE – La Normand’hier * 11h & 16h : RELAXATION – « Les voyages sonores » par Karine Blanchard * 14h30 : SPECTACLE – « Dynastie poubelle » par le Syvedac et la compagnie Tohubohu * 15h : CONFÉRENCE – « Permaculture : vers une société sans déchets », par Stéphane Molino * 15h30 : ANIMATION – « Chasse aux trésors : sur les traces des animaux sauvages », par Biodiversit-up Et ne manquez pas dans le cadre de l’événement, au cinéma Majestic : * 17h : CONFÉRENCE – « L’impact des déchets à radiation sur les animaux », par Jean-Luc Aimé. * 18h : FILM DOCUMENTAIRE – « Animal » de Cyril Dion. 5,80€ l’entrée. ### LUNDI 23 MAI : * RAMASSAGE DES DÉCHETS DANS LA VILLE : action de sensibilisation par les élèves des lycées M. Gambier et P. Cornu. INFOS PRATIQUES ————— **Les 21 et 22 mai de 10h à 18h au Jardin de l’Evêché de Lisieux. Restauration et buvette sur place, par l’association Lisieux Bouge.** Un grand merci à toutes les associations et aux nombreux exposants qui participent à cet événement, et qui mettent ainsi à l’honneur la protection de l’environnement et de la biodiversité ! – _Un évènement organisé par la Ville de Lisieux, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, Syvedac, le centre socio-culturel CAF Lisieux et France Bleu Normandie._

Gratuit

Les 21 & 22 mai, au Jardin de l’Évêché

Jardin Public Jardin de l’évêché, Lisieux Lisieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T18:00:00