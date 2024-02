LE PRINTEMPS DE L’ARBRE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel, jeudi 29 février 2024.

Une célébration des arbres au printemps !

À travers cette seconde édition du Printemps de l’Arbre, l’équipe du MUB Musée du bois de Revel vous invite à venir à la rencontre de 3 nouveaux artistes Jesús Rocandio (photographe), Aitor de Mendizabal (sculpteur, peintre et graveur) et Jean-Luc Favéro (artiste plasticien).

Leur sujet, l’arbre, ils l’explorent grâce à des techniques variées tel que la photographie, l’encre de chine, le brou de noix ou bien la sculpture… Animés par la volonté de sensibiliser le public à la protection de l’environnement, ces artistes nous invitent à contempler la nature à travers leur regard singulier. Le MUB proposera dans ses murs une grande exposition sur le thème de l’arbre, avec 2 artistes plasticiens et un photographe. Le MUB, vous propose de venir célébrer la nature autour d’une exposition à destination de tous les publics. Des évènements vous seront proposés au musée tout au long du Printemps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

