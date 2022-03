Le Printemps de l’Apiculture Lycee Agricole Jules Rieffel, 25 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-25 du 24 au 26 mars 2022

Horaire :

Gratuit : non Accès libre au Village Api vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 de 9h à 18hConférence : 10 € (inscription obligatoire)Renseignements, inscriptions, évolutions du programme sont à retrouver sur www.ceta44.fr du 24 au 26 mars 2022

Pour les passionnés de l’apiculture et de la biodiversité ! La Miellerie du Pays Nantais et le CETA 44 (Centre d’Etude Technique Apicole de Loire-Atlantique) organisent des formations, des conférences et des rencontres dans le cadre du Printemps de l’Apiculture. Le Printemps de l’Apiculture s’adresse aux passionnés, apiculteurs amateurs/professionnels et aux curieux !La manifestation débutera par un débat qui fera suite à la diffusion du film “Etre avec les abeilles” au cinéma Lutécia à St-Herblain. Pour approfondir les échanges et les connaissances autour des abeilles et de la biodiversité, 4 conférences seront animées par des professionnels reconnus dans la filière au Lycée Jules Rieffel à St-Herblain. De nombreux partenaires accueilleront les visiteurs dans le village API, face à la Miellerie du Pays Nantais au sein du lycée. Le programme complet est consultable sur ceta44.fr

Lycee Agricole Jules Rieffel Nord Saint-Herblain 44800

02 40 94 99 30 http://nantes-terre-atlantique.fr/ lycee-rieffel@nantes-terre-atlantique.fr