Le printemps de la vigne Obernai, 30 avril 2022, Obernai.

Le printemps de la vigne Obernai

2022-04-30 – 2022-04-30

Obernai Bas-Rhin

EUR La cave Weibel vous emmène faire un petit tour sur le sentier viticole du Schenkenberg, pour vous faire découvrir les pieds de vigne au printemps.

Voici venu le temps de la floraison (ou nouaison) avec l’apparition de petites fleurs, on effectue une seconde série de labours superficiels. C’est aussi le moment des premières pulvérisations destinées à protéger la vigne contre les maladies et les parasites. Les rameaux infertiles (parfois appelés “gourmands” par les vignerons), sont supprimés par l’épamprage.

Profitez des beaux points de vue sur le vignoble et dégustez 3 cépages accompagnés de kougelhopf. S’il pleut la dégustation aura lieu à la cave.

Sur réservation en ligne

La cave Weibel vous emmène sur le sentier viticole du Schenkenberg, pour vous faire découvrir les pieds de vigne et les travaux de printemps. Dégustez 3 cépages accompagnés de kougelhopf.

La cave Weibel vous emmène faire un petit tour sur le sentier viticole du Schenkenberg, pour vous faire découvrir les pieds de vigne au printemps.

Voici venu le temps de la floraison (ou nouaison) avec l’apparition de petites fleurs, on effectue une seconde série de labours superficiels. C’est aussi le moment des premières pulvérisations destinées à protéger la vigne contre les maladies et les parasites. Les rameaux infertiles (parfois appelés “gourmands” par les vignerons), sont supprimés par l’épamprage.

Profitez des beaux points de vue sur le vignoble et dégustez 3 cépages accompagnés de kougelhopf. S’il pleut la dégustation aura lieu à la cave.

Sur réservation en ligne

Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-09 par