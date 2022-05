Le Printemps de la Vache Vollore-Ville Vollore-Ville Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vollore-Ville

Le Printemps de la Vache Vollore-Ville, 22 mai 2022, Vollore-Ville. Le Printemps de la Vache Vollore-Ville

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22

Vollore-Ville Puy-de-Dôme Vollore-Ville Ou lorsque la Vache se réveille !

Venez profitez d’un p’tit déjeuner local, de stands gourmands, d’une foire aux vins rosés de printemps.

Prenez rendez-vous avec Jules Verne le temps d’un rallye pédestre où d’une pause mode version défilé ! Vollore-Ville

