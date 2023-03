Le Printemps de la Sculpture Précy-sur-Oise Précy-sur-Oise Catégories d’Évènement: Oise

Oise Précy-sur-Oise Le CLIP de Précy-sur-Oise organise l’exposition « Le Printemps de la Sculpture » au Parc des Erables, rue des Tournelles.

L’exposition sera ouverte du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars.

Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

L’invité d’honneur est René Malige qui nous a quitté il y a juste un an.

Une dizaine d’autres artistes exposeront leurs sculptures; les visiteurs pourront admirer une centaine d’œuvres au total! Gratuit, entrée libre.

Renseignement au 06 72 19 21 68 ou par mail: associationclip60@gmail.com associationclip60@gmail.com +33 6 72 19 21 68 Nicole Swieton

