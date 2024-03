LE PRINTEMPS DE LA RURALITÉ APÉRITIF-DÉBAT Chant de l’Eau Vagney, jeudi 21 mars 2024.

Jeudi

Participez aux rencontres sur la vie culturelle en milieu rural en Grand Est Organisée par la ministre de la Culture, il s’agit d’une grande concertation nationale sur l’offre culturelle en milieu rural pour susciter et partager un grand nombre de contributions sur la place de la culture dans les territoires ruraux en évaluant le rôle que l’État peut jouer en appui des collectivités. Le moment de convivialité auquel vous êtes attendus permettra d’échanger avec les agents de la DRAC pour exprimer votre point de vue, vos éventuels souhaits voire vos propositions. Nous comptons sur votre présence et vous remercions pour votre mobilisation ! Merci de vous inscrire au plus vite par mail uniquement (idéalement avant le vendredi 15 mars 2024, nombre de places limité) admleplateauivre@gmail.com

Pour préparer ce moment vous pouvez aussi renseigner un questionnaire en ligne

https://www.culture.gouv.fr/Printemps-de-la-ruralite/Habitants?fbclid=IwAR0-qfSvhg34kIsoRmlNl2koFs-dWTRai8vqybEaC4J-YWT58A-R3kcCPV4Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 15:00:00

fin : 2024-03-21 17:00:00

Chant de l’Eau 7 rue du Jumelage

Vagney 88120 Vosges Grand Est comm.grand-est@culture.gouv.fr

