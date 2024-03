Le Printemps de la Petite Enfance 2024 Saint-Jean Saint-Jean, vendredi 1 mars 2024.

Samedi 2 mars / 9h à 12h / Espace Palumbo

Conférence de Josette SERRES, docteur en psychologie du développement et chercheuse CNRS Thèmes abordés : les capacités cognitives des enfants, leurs compétences en fonction de l’âge, le développement de la communication et l’acquisition du langage, la vie en collectivités et les interdits.

Public : parents, professionnels, bénévoles

Entrée gratuite – sur inscription sur le site Agenda mairie, petite.enfance@mairie-saintjean.fr

Jeudi 14 mars / Maison de l’Enfance et de la famille

Ouverture du Lieu d’Accueil Enfant-Parent (Laep) avec une nouvelle équipe d’accueillants.

du 16 au 23 mars 2024

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE « Viens, je t’emmène ! » Chaque année, enfants, parents et professionnels se réunissent autour d’une thématique et un projet pédagogique pour resserrer les liens et la confiance, et faire rayonner les enjeux de la petite enfance. Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion !

Mercredi 20 mars / 9h30 à 18h / Maison de l’Enfance et de la famille

L’exposition éphémère de la Grande lessive® « Faire des bulles ? » Les créations des enfants, des assistantes maternelles et des parents seront étendues sur un fil de linge dans le parc de la Maison de l’Enfance et de la Famille.

Rdv des tout-petits – séances contes proposées par la Médiathèque à 10h et 10h30.

Spectacle TSOUROU – duo dansé et performance de bulles de savon géantes avec 3 passages 9h30 – 11h et 16h30 (durée 30 min)

Matin : Accueil des enfants, assistantes maternelles, professionnels des crèches, classes Petite section de l’école J. Baker

Après-midi : Accueil des enfants, des familles et de l’Alaé J. Baker.

Jeudi 21 mars

L’exposition de la Grande lessive® « Faire des bulles ? » Ce dialogue éphémère entre bulles se poursuit au fil de l’exposition, du Relais Petite Enfance à la Crèche La Pitchounelle, les MAM, l’école et l’Alae J Baker, la crèche Au Pays des Fées, l’Alae Marcel Langer et au Lieu d’Accueil Enfant Parent. Des bulles de savon s’échapperont et disparaitront, tandis que leurs représentations graphiques resteront suspendues aux fils symboliques tendus en plein air.

Samedi 23 mars / 10h / Espace séniors

Tous au théâtre – Spectacle « à quatre mains »

Voix et lopper : Lily Westphal / Jeux de mains : Gladys Vantrepotte

Familles et enfants dès 6 mois – Tarif : 3 €/adulte

