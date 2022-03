LE PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES ANIMÉES Scène 55, 21 mars 2022, Mougins.

LE PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES ANIMÉES

du lundi 21 mars au vendredi 1 avril à Scène 55

### **du 21 mars au 1er avril** **LE PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES ANIMÉES, C’EST MAINTENANT !!** —————————————————————————– **_INFOS & RÉSERVATIONS :_** [**_www.scene55.fr_**](http://www.scene55.fr) **_ou à la Billetterie : 04 92 92 55 67 /_** [**_[contact@scene55.fr](mailto:contact@scene55.fr)_**](mailto:contact@scene55.fr) Avec la danse, la marionnette est l’autre discipline pour laquelle Scène 55 a obtenu le label Scène conventionnée “Art et création”. Du 21 mars au 1er avril, vous assisterez à des spectacles exceptionnels de créativité, de poésie, de dureté parfois, ou encore porteurs de thématiques sociétales. Théâtre d’ombres, d’objets, masques. Marionnettes à fils, à gaine ou à main. Musiciens sur scène. Projections vidéo. Preuve que la marionnette, art majeur avec toutes ses variantes, est un pont entre toutes les disciplines du spectacle vivant. Et qu’elle n’est pas uniquement réservé aux enfants. **Voici la programmation de cette saison 2021/22 :** **MADEMOISELLE B** _Théâtre Désaccordé_ _Lundi 21 mars à 19h_ _Tarif : de 10 à 16€ – Tout public à partir de 6 ans – Durée 50 minutes_ Mademoiselle B est un enfant qui a vécu une seule journée. Des années après son passage, son frère « Noisette », 7 ans tombe sur ce prénom alors qu’il apprend à lire. Il crée une brèche dans le secret de famille et construit un espace-temps à part où sa sœur et lui peuvent être ensemble. Une pièce tendre et poétique, en ombres et en marionnettes, pour les enfants qui apprennent à lire. **HOP LÀ !** _Compagnie 1.2.3 Soleil_ _Mercredi 23 mars à 10h et 15h & Jeudi 24 mars à 10h et 15h_ _Tarif : de 10 à 16€ – Tout public à partir de 2 ans (jauge limitée) – Durée 30 minutes_ Getulio, petit bonhomme sorti d’un chapeau, évolue dans un monde visuel et sonore. Il y voit une souris curieuse, un village qui s’anime, des étoiles. Marionnettes insolites et graphismes simples. Hop là ! est un jeu d’enfant qui aborde des notions de base : prendre/donner, construire/détruire, apparaître/disparaître. Et c‘est magique. **MOBY DICK** _Plexus Polaire / Yngvid Aspeli (Norvège)_ _D’après le roman d’Herman Melville_ _Vendredi 25 mars à 20h30_ _Tarif : de 8 à 25€ – Tout public à partir de 13 ans – Durée 1h30_ Une baleine blanche. Un capitaine qui dirige son navire vers la destruction. Les profondeurs insondables de la nature humaine. Cette compagnie norvégienne revisite le roman de Melville dans une “super-production” à l’atmosphère sombre, réunissant 8 comédiens, 50 (superbes) marionnettes, des projections vidéo, et un orchestre de cuivres englouti. Ne passez pas à côté ! **TRIA FATA** _Cie La Pendue_ _Dimanche 27 mars à 17h_ _Tarif : de 10 à 16€ – Tout public à partir de 9 ans – Durée 55 minutes_ **1er Prix de la Fira de Titelles de Lleida (Espagne) en 2016 – Meilleur spectacle** La Mort vient chercher une vieille dame dont l’heure est venue. Mais la vieille dame négocie. Elle demande encore quelques instants. Dès lors, elle déploie en accéléré le panorama de son existence. Décor lugubre, musique enjouée, rythme enlevé. Sous l’égide des trois Parques de la mythologie romaine (Tria Fata), un homme-orchestre et une marionnettiste-comédienne donnent vie à cette fable délirante, magique, poétique… et mortelle. **KANT ET AUTRES CONTES DE JON FOSSE** _Cie L’Arc Electrique (compagnie associée à Scène 55)_ _Auteur : Jon Fosse_ _Mardi 29 mars à 19h_ _Tarif : de 10 à 16€ – Tout public à partir de 7 ans – Durée 1h_ La compagnie L’Arc électrique explore le monde imaginaire de l’enfance, à travers trois contes philosophiques de l’auteur norvégien Jon Fosse. Trois contes, trois voyages où se mêlent le texte, la poésie, et la force des images métaphoriques qui, petit à petit, font glisser le spectateur du réel vers l’imaginaire. **LA LÉGENDE DE LA 3ÈME COLOMBE** _Cie Arketal_ _De Stefan Zweig_ _Mercredi 30 mars à 19h_ _Tarif : de 10 à 16€ – Tout public à partir de 9 ans – Durée 1h10 (2×35 minutes)_ Dans un dispositif intimiste et original à 360 degrés, Sandrine Maunier (Théâtre Désaccordé, Gemenos) et Fanny Tissot-Giordanna (Cie Gorgomar, Nice), deux artistes accueillies en résidence par la compagnie cannoise Arketal, donnent chacune leur interprétation du texte de Stefan Zweig sur la colombe envoyée en reconnaissance par Noé après le Déluge. Deux artistes, deux spectacles solos, un seul texte. **WHITE DOG** _Cie Les Anges au Plafond_ _Vendredi 1er avril à 20h30_ _Tarif : de 8 à 25€ – Tout public à partir de 12 ans – Durée 1h35_ Dans l’Amérique des années 1960, en pleine ségrégation, Romain Gary et son épouse adoptent un chien blanc très mignon. Mais ils réalisent que l’animal devient agressif dès qu’il est en présence de personnes de couleur. Un spectacle hybride servi par des images d’époque projetées, de fantastiques marionnettes en papier, deux comédiens – un Noir et un Blanc – et rythmé par une batterie aux sonorités jazz et hip-hop. Peut-on désapprendre la haine ? ​

Tarifs : de 8 à 25 euros (selon les spectacles)

Théâtre désaccordé, 1,2,3 Soleil, Plexus polaire, La Pendue, L’Arc électrique, Arketal, Gorgomar, Les Anges au plafond

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T08:30:00 2022-03-27T23:59:00;2022-03-28T08:30:00 2022-03-28T23:59:00;2022-03-29T08:30:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T08:30:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T08:30:00 2022-03-31T23:59:00;2022-04-01T08:30:00 2022-04-01T23:59:00