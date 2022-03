Le printemps de la manade Fernay Arles, 17 avril 2022, Arles.

Le printemps de la manade Fernay Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles

2022-04-17 10:30:00 – 2022-04-17 Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville

Arles Bouches-du-Rhône Arles

8 48 Le Manadier vous fera visiter son élevage de Taureaux créé en 1953 ainsi que l’élevage de Chevaux de pure race Camargue. Vous pourrez échanger et découvrir toutes les richesses de ce mode d’élevage dans la plus pure des traditions. La Table de la Manade vous recevra dans la salle du Mas ou à l’ombre des Saules pour y déguster ses spécialités.



10H30 Départ pour la visite commentée de la Manade en Charette, avec visite des Taureaux et des Juments Camargue

12H00 Verre du Gardian dans la cour du Mas

12H30 Repas à la Table de la Manade

Entrée, Plat, Dessert, vins et Café

La Manade Fernay située à seulement 3 km de la Ville de Arles, vous propose de vous accueillir les Dimanche du printemps, pour vivre une journée en compagnie des Gardians.

manadefernay@free.fr +33 6 07 66 85 58 http://www.masdesjasses.com/

