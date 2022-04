Le Printemps de la Glacière Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Le Printemps de la Glacière Dax, 29 mai 2022, Dax. Le Printemps de la Glacière route de la Glacière Etang de la Glacière Dax

2022-05-29 09:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 route de la Glacière Etang de la Glacière

Dax Landes EUR 0 0 Ouverte à tous, cette manifestation accueille des producteurs horticoles, des pépiniéristes, des producteurs locaux (fromage, pâtisseries, miel…), artisans (bijoux, déco). A l’occasion de la fête des mères, tirage au sort de 2 compositions florales.

Cette manifestation accueille des producteurs horticoles, des pépiniéristes, des producteurs locaux (fromage, pâtisseries, miel…), artisans (bijoux, déco). A l'occasion de la fête des mères, tirage au sort de 2 compositions florales. Petite restauration sur place. +33 5 58 89 91 55

route de la Glacière Etang de la Glacière Dax

