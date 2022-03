Le Printemps de la forge à Trefcon Trefcon Trefcon Catégories d’évènement: Aisne

Trefcon

Le Printemps de la forge à Trefcon Trefcon, 20 mars 2022, Trefcon. Le Printemps de la forge à Trefcon Trefcon

2022-03-20 – 2022-03-20

Trefcon Aisne Trefcon 10 Le Val d’Omignon (3 rue Principale) à Trefcon, organise le dimanche 20 mars “Le Printemps de la Forge”, animations et repas (sur réservation) sont au programme de cette journée ! Ouverture de 10h à 12h30 et e 14h à 17h. Le Val d’Omignon (3 rue Principale) à Trefcon, organise le dimanche 20 mars “Le Printemps de la Forge”, animations et repas (sur réservation) sont au programme de cette journée ! Ouverture de 10h à 12h30 et e 14h à 17h. le.val.domignon@wanadoo.fr +33 6 99 19 95 47 Le Val d’Omignon (3 rue Principale) à Trefcon, organise le dimanche 20 mars “Le Printemps de la Forge”, animations et repas (sur réservation) sont au programme de cette journée ! Ouverture de 10h à 12h30 et e 14h à 17h. vermandois

Trefcon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Trefcon Autres Lieu Trefcon Adresse Ville Trefcon lieuville Trefcon Departement Aisne

Trefcon Trefcon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trefcon/

Le Printemps de la forge à Trefcon Trefcon 2022-03-20 was last modified: by Le Printemps de la forge à Trefcon Trefcon Trefcon 20 mars 2022 Aisne Trefcon

Trefcon Aisne