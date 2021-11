Le Printemps de la Forêt Schirmeck, 21 mai 2022, Schirmeck.

Le Printemps de la Forêt Schirmeck

2022-05-21 – 2022-05-22

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

EUR Cet événement familial s’étendra le long de la ligne ferroviaire de Strasbourg – St Dié, et de la piste cyclable. Il s’adresse à tous les amoureux de la forêt et du bois !

La forêt fait partie de l’identité de Vallée de la Bruche. Multifonctionnelle, elle est, non seulement une ressource importante mais aussi un enjeu touristique et environnemental. Dans le cadre de la Stratégie forestière de la Vallée de la Bruche, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche souhaite communiquer auprès du grand public sur la forêt et la filière bois, en associant les acteurs économiques, touristiques et culturels du territoire autour d’un évènement festif : Le printemps de la forêt.

Une fête organisée autour de 4 thèmes :

• La forêt, une ressource précieuse (visite en forêt, démonstration bûcheronnage, exposition photo, film, sensibilisation à la nature…)

• Le bois, une grande diversité de métiers et de savoir-faire (portes ouvertes artisans, ateliers artistes, exposition, marché d’artisanat, …)

• Le bois, ses usages dans la construction, aménagement, énergie (visite construction, chaufferie, production granulés, aménagements, …)

• La forêt et le bois, notre fierté, notre patrimoine commun (rencontres conviviales : artistiques, ludiques, touristiques, gastronomiques avec de nombreux acteurs et usagers de la forêt).

+33 3 88 97 86 20

Schirmeck

