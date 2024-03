Le Printemps de La Culture Le Palais-sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne, samedi 16 mars 2024.

La municipalité du Palais-sur-Vienne organise sa troisième édition du Printemps de la Culture. Un rendez-vous culturel riche et varié qui portera cette année sur la thématique du jeu. Ses objectifs sont de valoriser la culture pour tous et sous toutes ses formes, permettre au public de s’évader l’espace d’un instant et aux artistes de s’exprimer.

Le coup d’envoi officiel de la manifestation se fera en extérieur, au sein du quartier Aristide Briand. Lancement prévu dès 10h avec la création d’un jeu Monopoly à l’image de la commune, de nombreux jeux et défis sportifs à relever et un atelier Bulles de savon .

Une programmation gratuite et à retrouver en détail sur le site en lien.

Information et réservations possible auprès de la médiathèque et service animation de la commune. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

