Le Printemps de la clarinette Obernai, vendredi 22 mars 2024.

Concert d’ensemble de clarinettes par les élèves des écoles municipales de musique d’Obernai, de Bischheim et de Haguenau réunis, avec leurs professeurs respectifs.

Les élèves des écoles municipales de musique d’Obernai, de Bischheim et de Haguenau réunis, ainsi que leurs professeurs respectifs R. Jallet, A. Stoll et L. Will, invitent à l’édition 2024 du « Printemps de la Clarinette ».

Petit(e)s et grand(e)s clarinettistes seront sur scène en formation orchestrale, mettant en valeur leurs capacités techniques et les sonorités rondes et chaudes de leurs instruments, mais surtout leur enthousiasme à se retrouver tous ensemble pour partager cet événement annuel avec le public ! EUR.

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est emmdd@obernai.fr

