Le Printemps de la Chanson Baltik Alençon, mardi 19 mars 2024.

Le Printemps de la Chanson Baltik Alençon Orne

Dans le cadre du Festival Le printemps de la chanson, découvrez Baltik !

A la fois marginal, perfectionniste et réservé, Baltik nous offre un regard éclairé sur le monde qui nous entoure. Voix envoûtante, suave et râpeuse, phrasé syncopé, textes soignés et inspirés sout les qualités indéniables de cet artistes hors champs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

15 Rue Antoine Jullien

Alençon 61000 Orne Normandie

