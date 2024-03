Le Printemps de la Biodiversité Citadelle Besançon, mardi 16 avril 2024.

Découvrez au cours de sept après-midi thématiques l’un des plus grands enjeux de notre siècle la préservation de la biodiversité. Point d’orgue du Parc zoologique de la Citadelle de Besançon, tissez les liens entre les soins prodigués et les missions de conservation au travers d’ateliers ludiques au plus près des animaux et des équipes professionnelles.

Ces rendez-vous printaniers vous permettront d’éveiller votre curiosité tout en vous amusant et en observant la faune abritée au sein de la Citadelle.

Mardi 16 avril 2024

Le criquet de Crau un ambassadeur

Espèces criquet de Crau et autres invertébrés de l’insectarium

Vendredi 19 avril

La faune amérindienne, menacée et haute en couleur

Espèces tamarins, paresseux, titis, tatous, agoutis, aras, dendrobates

Mardi 23 avril

Survol d’expert merveilles du site

Espèces ibis chauves, faune sauvage du site (oiseaux et chauves-souris libres, couleuvres vipérines)

Vendredi 26 avril

Sentinelles aquatiques écrevisses et aprons

Espèces écrevisses et aprons

Mercredi 15 mai

Les animaux d’Asie du Sud-Est précieux et fascinants

Espèces gibbons, binturongs, étourneaux de Bali

Mercredi 22 mai

Zoom sur des espèces particulières de l’Océan Indien

Espèces lémuriens (Propithèque couronné, Lémur couronné, Grand Hapalémur, Vari à ceinture), grenouilles (mantelles), geckos

Mercredi 29 mai

A la découverte du lynx, du renard et de leurs écosystèmes

Espèces rongeurs du noctarium

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS LORS DE CHAQUE RENDEZ-VOUS

Rencontres avec les soigneurs, vétérinaires et biologistes du zoo

Visites des coulisses

Lumière sur les projets de conservation

Ateliers dessin

Maquillage

Animations et visites autour d’espèces fascinantes 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 09:00:00

fin : 2024-05-29 18:00:00

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

L’événement Le Printemps de la Biodiversité Besançon a été mis à jour le 2024-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON