le samedi 19 mars à 13:00

Chaque année, l’association Itinéraire Gaston Couté vous propose une randonnée. Pour cette nouvelle édition, participez à la randonnée pédestres “aux sources de la Mauve de la Détourbe” (gratuit). Cette boucle d’environ 8km (2h) démarrera de l’église de Baccon et vous fera découvrir ce merveilleux patrimoine naturel. Poursuivez la journée avec un spectacle à la salle des fêtes Alain Corneau “Not’ pays” contes, poèmes, musiques et chansons avec Pierre-Yves DYE et ses musiciens. La journée se terminera par un verre de l’amitié puis un repas partagé tiré du sac. Une randonnée et un spectacle pour célébrer Gaston ! Baccon et Salle des fêtes Alain Corneau 1 Rue du Pont, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T17:30:00

