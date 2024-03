Le Printemps de Fourques Les Arts Buissonniers Fourques Fourques, vendredi 8 mars 2024.

Le Printemps de Fourques Programme du Printemps des Arts Buissonniers à Fourques, expositions, ateliers d’écriture, conférences, le Printemps des Poètes, lectures publiques… 8 mars – 10 juin Les Arts Buissonniers Fourques

Début : 2024-03-08T15:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-10T14:30:00+02:00 – 2024-06-10T16:30:00+02:00

08 Mars au 02 Avril Exposition

(Ven sam dim 15h 18h et sur RDV)

Isabelle Richard, Peintures

Béatrice Witdouck, Sculptures

10, 16 et 19 mars Ateliers d’écriture

(15h 18 aux Arts Buiss + visite expo)

avec Blandine Margoux

Dimanche 10 mars 18h30 Table ronde

« Pourquoi le choix de la poésie ? » avec

André Rober, éditeur Karine Gorris, libraire,

Coleta Planas, poète Gisèle Fourquet, association

12 avril Conférence (Eglise 18h)

« L’art baroque »

Alexandre Charrett-Dykes Dr Hist. de l’Art

12 mai Conférence Foyer 18h

« L’eau en Roussillon, un sérieux problème ? »

Pierre Serrat Hydrogéologue, CNRS

18 au 26 mai Expositions

(Vend Sam Dim 15h 18h)

Karine Knapen Mosaïques sur bois flotté

Florence Laforgue Pastels et peintures

31 mai Conférence (Arts Buiss. 18H30)

Hassan Majdi

Calligraphie arabe entre tradition et modernité

31 mai au 9 juin Exposition

Hassan Majdi « Le souffle et le mouvement »

7 juin Atelier calligraphie

Hassan Majdi

Calligraphie, matériel fourni

Les Arts Buissonniers Fourques

