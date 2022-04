Le Printemps de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Le Printemps de Dinard Dinard, 17 avril 2022, Dinard. Le Printemps de Dinard Dinard

2022-04-17 – 2022-04-17

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine Défiler de mode, stands, expos, le 17 avril est une journée à ne pas manquer ! Dimanche 17 avril 2022 – de 11h à 1h du matin – Palais des Arts et du Festival +33 2 99 16 00 00 Défiler de mode, stands, expos, le 17 avril est une journée à ne pas manquer ! Dimanche 17 avril 2022 – de 11h à 1h du matin – Palais des Arts et du Festival Dinard

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Ville Dinard lieuville Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Le Printemps de Dinard Dinard 2022-04-17 was last modified: by Le Printemps de Dinard Dinard Dinard 17 avril 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine