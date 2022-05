Le printemps de Cany Cany-Barville, 21 mai 2022, Cany-Barville.

Le printemps de Cany parc Clos St Martin Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:30:00 parc Clos St Martin Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le Printemps de Cany fera son grand retour le samedi 21 mai 2022.

Au programme : Visite des serres municipales, spectacles, animations pour les petits et les grands, stands d’associations… de quoi ravir les amoureux de la nature et les amateurs de jardinage.

Rendez-vous de 10 à 12h et de 14h à 17h30 dans le parc du Clos Saint-Martin de Cany-Barville.

+33 2 35 97 71 44 http://www.cany-barville.fr/

