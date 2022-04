Le Printemps de Bourges – Crédit Mutuel à l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps Cher EUR 20 Vassilena Serafimova, marimba

Chloé, DJ-productrice électronique

Thomas Enhco, piano Dans la lumière du réfectoire des moines, la bulgare Vassilena Serafimova explorera l’impressionnante versatilité de son instrument. Avec la complicité du pianiste Thomas Enhco, le marimba pousse la musique de Bach vers des contrées jazz ou folkloriques. Il peut aussi nous porter vers une transe minimaliste et obsédante en compagnie de la musicienne électronique Chloé. Deux duos uniques pour une expérience renversante. Concert en coréalisation avec le Printemps de Bourges – Crédit mutuel Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel à Noirlac

