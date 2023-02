Le Printemps de Bourges 2023 LE W, 21 avril 2023, BOURGES.

Le Printemps de Bourges 2023 LE W. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 19:00 (2023-04-18 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

LE PRINTEMPS DE BOURGES CREDIT MUTUEL (2-1089099) presente ce concert. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel annonce le renouveau artistique et la venue des beaux jours en ouvrant la saison des festivals. L’identité artistique du Printemps épouse un large éventail d’esthétiques musicales et repose sur un équilibre entre artistes confirmé·es, talents émergent·es et créations originales, entre scène française et scène internationale. Au sein de cette programmation singulière, le festival accueille chaque année un événement très attendu des professionnel·les et des médias : les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, le plus important dispositif national de repérage, sélection et accompagnement de jeunes artistes, piloté par l’association Réseau Printemps. -M- + Julien Granel + Anna Majidson le 18/04/2023 à BourgesOuverture des portes: 17.00Le festival propose des solutions aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, qu’il s’agisse de groupes ou de particuliers, pour leur faciliter l’accès et leur permettre d’assister aux concerts dans les meilleures conditions.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 48 27 40 74 Le Printemps de Bourges

LE W BOURGES Rives de l’Auron Cher

