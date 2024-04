Le printemps célébré en chansons Arricau-Bordes, samedi 6 avril 2024.

Saluer le printemps, c’est une tradition pour les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh, pour le célébrer en musique et en chansons avec leurs amis du Rondeau de Margouet, les chanteurs du Val d’Azun, et les voix basques de Cédric Mali et de Milou Castan. Ce printemps sème l’enchantement par le retour du soleil sur le flot vert des prairies et des forêts du Vic-Bilh et fait dire au poète Amable Tastu Viens, charmante saison, jeunesse de l’année/Viens animer encore le luth des Troubadours/Des fleurs que tu fais naître accours environnée/Elles seront le prix de nos chansons d’amours.

En fin de soirée, un buffet campagnard sera offert autour du bal gascon animé par le Rondeau de Margouet. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Au foyer

Arricau-Bordes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

