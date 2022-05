LE PRINTEMPS BIO DE L’AMAP DE MAYENNE Saint-Georges-Buttavent, 21 mai 2022, Saint-Georges-Buttavent.

LE PRINTEMPS BIO DE L’AMAP DE MAYENNE Saint-Georges-Buttavent

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 22:00:00

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent

Au programme :

✅ Cueillette de fraises à la ferme de de 9h à 12h

✅ Vente de légumes à la ferme le matin (9h-12h)

✅ Possibilité de pique-niquer sur place (pas de restauration fournie) , repas partagé

✅ Deux visites du maraichage de 14h à 16h (visite de 30 à 45 minutes, deux départs un à 14h et un à 15h, visite de l’exploitation : des champs, serres …) et visite de la brasserie de l’Arborescence

✅ Goûter offert par l’AMAP à 16h

✅ Temps convivial à 16h avec une présentation du hula hoop et de la hoopdance (animation proposée par la Mangouste électrique) et mise à disposition de grands jeux de la ludothèque en accès libre

✅ 19h Possibilité de boire un verre à la brasserie

✅20h Quelques morceaux de présentation du groupe “Les fièvres de lait ”

✅ 21h Début du concert ” Les fièvres de Lait”

➡➡ Entrée libre pour la cueillette des fraises (ne pas venir trop tard car il y a souvent du monde !) Pensez à apporter vos contenants et à passer par la caisse pour les faire tarer, avant d’aller cueillir. Des barquettes sont aussi disponibles à la ferme si vous n’avez pas de contenant.

➡➡ Pour les visites de la ferme deux départs : 14h et 15h

➡➡ Pas de restauration sur place prévue mais il est possible d’apporter vos piques-niques pour le midi et le soir. La brasserie sera ouverte pour boire un verre.

Dans le cadre du printemps bio organisé chaque année par le CIVAM Bio, l’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de Mayenne vous propose une journée conviviale ☀ à la ferme du Petit Bois à St Georges Buttavent.

oreilles53@gmail.com https://www.facebook.com/events/1000654530555161/?ref=newsfeed

