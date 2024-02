Le Printemps au Verger Salle polyvalente La Roche-l’Abeille, dimanche 3 mars 2024.

Le Printemps au Verger Salle polyvalente La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

L’association Terre et Avenir vous attend nombreux pour cette journée autour du printemps. Avec les Croqueurs de pommes de l’Ouest Limousin initiation au greffage, conseil de plantation et de taille. Vente de fruitiers de variétés locales. Grainothèque. Démonstrations vannerie, poterie, sculpture sur bois… En vente graines, produits locaux, nichoirs et abris à insectes. Bourse aux graines et aux plans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Salle polyvalente 6 rue Henri de Navarre

La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationterreetavenir@gmail.com

L’événement Le Printemps au Verger La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Pays de Saint-Yrieix