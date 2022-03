LE PRINTEMPS AU COEUR DES CHAMPS AU COEUR DES CHAMPS, 18 avril 2022, Regniowez.

C’est pas sorcier ! ——————- Le printemps et les mystères de la Nature. —————————————— Durant le séjour _(6 jours)_ les enfants au nombre de 14 au maximum de 6 à 16 ans, encadrés par une équipe pédagogique qualifiée vivront ensemble une belle aventure à la découverte de la flore et de la faune AU COEUR DES CHAMPS dans les Ardennes. Les épreuves et les jeux de pistes organisés les mèneront à travers les pâtures jusqu’à la Ferme de l’Espérance, **une exploitation laitière sur le site de la Colo**. Là ils pourront caresser les veaux et aider les agriculteurs à nourrir les vaches. La vie quotidienne rythmera la matinée. Petit déjeuner échelonné, puis atelier d’écriture et journal. Tous les enfants participeront à la réalisation des repas faits maison : repas équilibrés et pas de gaspillage ! **”Rien ne se perd, rien ne se crée tout se recycle”** Les enfants découvriront tous les secrets de la fabrication du miel, du beurre et des yaourts. Ils réaliseront des expériences sur la germination des graines pour mieux comprendre le cycle de la nature. La musique, les chansons, les histoires, les jeux de société et pour tous clôtureront la journée bien remplie. Et, pour clore la semaine, une petite virée à la piscine de Rocroi sera de bonne augure et découvrir les remparts de la ville.

440€ pour 6 jours du dimanche 10 avril 2022 (15H) au vendredi 15 avril 2022 (14H)

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

AU COEUR DES CHAMPS 2, La Songière 08230 REGNIOWEZ Regniowez Ardennes



