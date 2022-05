Le printemps à la ferme : Elevage des Grands Champs

Le printemps à la ferme : Elevage des Grands Champs, 21 mai 2022, . Le printemps à la ferme : Elevage des Grands Champs

2022-05-21 – 2022-05-22 EUR 0 0 Les fermes lot-et-garonnaises ouvrent leurs portes et vous accueillent !

Viande bovine, race blonde d’Aquitaine (veau, vache et bœuf).

Déjeuner sur place (entrée, plat, dessert). Les fermes lot-et- garonnaises ouvrent leurs portes et vous accueillent !

Viande bovine, race blonde d’Aquitaine (veau, vache et bœuf).

Déjeuner sur place (entrée, plat, dessert). +33 6 26 48 62 82 Les fermes lot-et-garonnaises ouvrent leurs portes et vous accueillent !

Viande bovine, race blonde d’Aquitaine (veau, vache et bœuf).

Déjeuner sur place (entrée, plat, dessert). dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville