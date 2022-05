Le Printemps à la Ferme à Retour aux Sources Clairac, 21 mai 2022, Clairac.

Retour aux Sources La Grangette

2022-05-21 – 2022-05-22 Retour aux Sources La Grangette

Clairac Lot-et-Garonne

EUR A l’occasion des portes ouvertes sur les fermes le week-end du printemps à la Ferme, Pascal Capitan vous ouvrira les portes de son exploitation. (Farine et pain au petit épeautre, céréales).

– Goûter : crêpes, tartinades et jus de fruits.

– Fabrication du pain samedi et dimanche matin (10h-12h).

– Cuisson samedi et dimanche après-midi (14h-15h).

– Ouverture samedi et dimanche.

