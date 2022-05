Le Printemps à la Ferme à la Ferme de la Batisse Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot Catégories d’évènement: Lafitte-sur-Lot

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot EUR A l’occasion des portes ouvertes sur les fermes le week-end du printemps à la Ferme, Nelly Saudel vous ouvrira les portes de son exploitation. (Volailles AB et fraises plein champ).

– Déjeuner : poulet rôti, frites, fraises, + menu enfant.

