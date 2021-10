Paris Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) île de France, Paris Le prince tigre : lecture théâtrale en langue des signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le prince tigre : lecture théâtrale en langue des signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal), 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Une production IVT, avec Ludovic Ducasse. Le Prince Tigre est entièrement proposé aux enfants en Langue des Signes Française : une manière originale de raconter la rencontre poétique entre le jeune Wen, fils d’un roi de Chine et sa nouvelle mère, une féroce tigresse dévorée par le chagrin. Adapté du célèbre album de Chen Jiang Hong, édité par l’École des Loisirs. A partir de 5 ans. Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette lecture gestuelle, chaque séance débute autour d’un atelier « signe-tapis », animé par le comédien, pour offrir les signes clés de compréhension de l’histoire, grâce des personnages et décors textiles à manipuler. Une fois les signes du conte révélés, les illustrations de l’auteur projetées sur un écran viennent accompagner le comédien qui incarne seul tous les personnages de l’histoire dans une langue des signes iconique, très visuelle, qui transforme cette légende chinoise en une estampe animée. Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (288m) 2, 12 : Pigalle (416m)

Contact :bibliothèque Louise Walser-Gaillard 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Spectacles -> Jeune public Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-11T16:00:00+01:00_2021-12-11T17:00:00+01:00

Crédits IVT – International Visual Theatre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard (ex Chaptal) Paris