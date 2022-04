Le prince Théâtre Dunois Catégorie d’évènement: Paris

Le prince Théâtre Dunois, 19 avril 2022, . Le prince

du mardi 19 avril au samedi 30 avril à Théâtre Dunois

À l’âge de six ans, Arkadi est placé par ses parents dans un pensionnat où il reçoit une éducation d’élite. Il y prend alors conscience de son statut de « bâtard » car sa différence sociale lui vaut d’être la risée de l’école. Durant son apprentissage, une idée émerge au fond de lui : devenir riche, afin d’être aussi puissant que son père. Sous forme de récit, Arkadi nous raconte ses tourments, ses multiples questions, ses quêtes et ses sentiments. Il ne peut pas s’empêcher de mettre en parallèle son histoire et celle de son ami Moussa, enfant perturbateur, mais lui placé dans une école coranique. Librement inspiré du roman l’Adolescent de Dostoievski, par Simon Pitaqaj Théâtre Dunois 7 rue louise weiss Quartier de la Gare Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T11:00:00;2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T15:30:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T11:00:00;2022-04-20T19:00:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T11:00:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T15:30:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T11:00:00;2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T20:00:00;2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T20:00:00;2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T16:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T16:00:00;2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Dunois Adresse 7 rue louise weiss lieuville Théâtre Dunois Departement Paris

Théâtre Dunois Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le prince Théâtre Dunois 2022-04-19 was last modified: by Le prince Théâtre Dunois Théâtre Dunois 19 avril 2022 Théâtre Dunois

Paris