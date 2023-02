LE PRINCE QUI NE POUVAIT PLUS S’ARRETER DE RIGOLER LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS Catégories d’Évènement: 75005

Paris

LE PRINCE QUI NE POUVAIT PLUS S'ARRETER DE RIGOLER LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 8 février 2023, PARIS. Tarif : 16.0 à 16.0 euros. On rit, tout le temps ! Les enfants se régalent ! Une sorcière a jeté un terrible sort au Prince d'Argenbul : il ne peut plus s'arrêter de rigoler ! Son amoureuse, la Princesse Risette, croit qu'il se moque d'elle ! Comment faire pour lever le maléfice ? Une comédie magique et ensorcelée pour petits et grands, par l'auteur de La Princesse qui chantait faux !

2023-03-02.

Détails Catégories d’Évènement: 75005, Paris Autres Lieu LA COMEDIE ST-MICHEL - PETITE SALLE Adresse 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Ville PARIS Tarif 16.0-16.0 lieuville LA COMEDIE ST-MICHEL - PETITE SALLE PARIS Departement 75005

