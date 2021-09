Lormont Salle Condorcet Gironde, Lormont Le Prince Noir Salle Condorcet Lormont Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 16 octobre à 14:00

Au début de la guerre de 100 ans, qui oppose les Anglais aux Français, Edouard de Voodstock dit le Prince Noir représente en Aquitaine son père le roi d’Angleterre Edouard III. Il mène une guerre incessante contre le roi de France. Il a laissé des souvenirs prégnants dans tout le Sud-Ouest.

Entrée gratuite dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Conférence proposée par les Amis du Vieux Lormont, et animée par Antoine Lebegue, historien et auteur de Le Prince Noir et sa légende 1330-1376. Salle Condorcet rue Condorcet, 33310 Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00

