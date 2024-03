Le Prince d’Egypte Musée d’art et d’histoire Genève, samedi 27 avril 2024.

Le Prince d’Egypte Mini-club de lecture Samedi 27 avril, 14h30 Musée d’art et d’histoire CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants

Au temps des pharaons, les Egyptiennes et les Egyptiens adoraient les histoires. Papyrus, statues ou bas-reliefs racontent beaucoup de choses. Venez découvrir des contes, des objets et plus particulièrement l’histoire d’un prince à qui il arrive de nombreuses mésaventures. Vous saurez tout des livres qui aujourd’hui permettent de lire des récits qui ont plus de 3000 ans!

