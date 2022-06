Le prince de mes rêves, balade contée à Thouars Thouars, 24 juin 2022, Thouars.

32 Place Saint-Médard Départ de la Maison du Thouarsais Thouars Yvelines Départ de la Maison du Thouarsais 32 Place Saint-Médard

2022-06-24 – 2022-08-24

5 EUR Constituez une équipe de 2 à 8 joueurs et suivez le Conteur dans la ville de Thouars pour découvrir l’histoire fantastique du prince endormi. Décidez des choix à faire, accomplissez des épreuves et résolvez les énigmes sur le chemin de votre périple ! Une animation interactive et immersive à faire en famille ou entre amis.

L’histoire ? Et si c’était le Prince qui, pour une fois, était la victime d’un mauvais sort ? Il faut le sauver d’un profond sommeil avant la résonance des douze cloches et la célébration de son mariage. Parcourez une contrée où se mêlent monstres et magies pour récupérer les ingrédients nécessaires à la potion qui le réveillera ! Enfourchez vos destriers, faites reluire vos armures et préparez-vous à l’aventure ! Immersion garantie ! Pour que la magie opère n’hésitez pas à venir costumés

Prévoir de bonnes chaussures, un sac à dos avec de l’eau et votre bonne humeur.

+33 7 69 54 94 71

Sylvain MIGLIO

