Visite et animations au Prieuré Saint Pierre à Réaumur Le Prieuré Saint Pierre, 2 juin 2023, Réaumur.

Visite et animations au Prieuré Saint Pierre à Réaumur Vendredi 2 juin, 14h00 Le Prieuré Saint Pierre

Visite et animations pour les enfants des écoles

Sur les thèmes des oiseaux et de la musique aux jardins, les enfants des écoles seront accueillis au Prieuré Saint Pierre (2, rue du Prieuré 85700 Réaumur) gratuitement le vendredi 2 juin 2023 de 14h00 à 18h00.

Des jeux et animations seront proposés ainsi que des balades dans les jardins et le parc. Les écoles du Pays de Pouzauges et au-delà sont cordialement invitées.

Le Prieuré Saint Pierre Réaumur Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 (0) 608307094 https://www.facebook.com/leprieure.reaumur [{« type »: « email », « value »: « leprieure.reaumur@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608307094 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251630543 »}] Atypique, ce jardin rend compte d’une composition antérieure au 17è siècle avec 3 terrasses de niveaux différents. Des alignements d’ifs centenaires longent, sur la seconde terrasse, un jardin potager et conduisent sur la troisième terrasse sur un cloître végétal où un verger a été récemment reconstitué avec des espèces de pommiers et poiriers locales et anciennes, circonscrit de mails avec de nombreux bancs de pierre, propices à la promenade. Dans le bourg au 2, rue du Prieuré. Parking dans le bourg à proximité du Manoir des Sciences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

©Stéphane Garret