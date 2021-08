Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Le Prieuré Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d’Esserent Oise Visites guidées Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir le Prieuré de Saint-Leu-d’Esserent et ses galeries souterraines, juste à côté de l’Abbatiale ! Très rarement ouvert au public, il se trouve sur une propriété privée. Le Dimanche 19 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

