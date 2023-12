Photo de noël à Montignac Le Prieuré Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Photo de noël à Montignac Le Prieuré Montignac-Lascaux, 20 décembre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 12:30:00 Venez réaliser le portrait de vos enfants sur un magnifique décor de noël..

Venez réaliser le portrait de vos enfants sur un magnifique décor de noël.

Venez réaliser le portrait de vos enfants sur un magnifique décor de noël.

Estelle Portejoie réalisera une série d’image parmi lesquelles vous choisirez votre ou vos photos préférées. EUR.

Le Prieuré Place Léo Magne

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Code postal 24290 Lieu Le Prieuré Adresse Le Prieuré Place Léo Magne Ville Montignac-Lascaux Departement Dordogne Lieu Ville Le Prieuré Montignac-Lascaux Latitude 45.0642488 Longitude 1.1635944 latitude longitude 45.0642488;1.1635944

Le Prieuré Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/