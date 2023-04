« Quijote ! De Pajot et Bougouin » Le Prieuré Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux

« Quijote ! De Pajot et Bougouin » Le Prieuré, 17 mars 2023, Montignac-Lascaux. Dans le cadre du 14ème Festival cinespañol, exposition de peintures et sculptures sur le personnage charismatique de Don Quichotte..

Le Prieuré Place Léo Magne

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 14th Festival cinespañol, exhibition of paintings and sculptures on the charismatic character of Don Quixote. En el marco del XIV Festival cinespañol, exposición de pinturas y esculturas sobre el carismático personaje de Don Quijote. Im Rahmen des 14. Festivals cinespañol Ausstellung von Gemälden und Skulpturen über die charismatische Figur des Don Quijote. Mise à jour le 2023-03-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

