Seine-et-Marne R.L Stevenson, une destinée entre voyage et écriture Le Prieuré Grez-sur-Loing, 16 septembre 2023, Grez-sur-Loing. R.L Stevenson, une destinée entre voyage et écriture 16 et 17 septembre Le Prieuré Stevenson, une destinée entre voyage et écriture Invitée d’honneur Françoise Sylvestre, auteure L’exposition retrace l’histoire et l’œuvre de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Ce grand voyageur a parcouru le monde d’Édimbourg à Samoa en passant par Grez-sur-Loing. Entre avril 1875 et mai 1881, Robert Louis Stevenson qui séjournait chaque année en France, a passé des périodes plus ou moins longues dans le pays de Fontainebleau, à Barbizon mais surtout à Grez sur Loing. C’est dans ce petit village au bord du Loing que sa vie connue un tournant majeur avec la rencontre de l’américaine Fanny Osbourne qui devint son épouse, la compagne de sa vie et le témoin actif de son œuvre. Françoise Sylvestre auteure de nombreux ouvrages sur le voyage et les mers ainsi que sur Stevenson, notre invitée d’honneur, sera présente du 16 au 24 septembre au Prieuré. Stands littéraires et Food truck Le Prieuré 86 Rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 77880 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 95 15 http://www.grezsurloing.fr/ Tour datant du XIIème siècle parking, bus 34 seine et marne express Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Autres Lieu Le Prieuré Adresse 86 Rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Ville Grez-sur-Loing

